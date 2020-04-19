19 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Çağlar Söyüncü'den 'Evde Kal' paylaşımı

Çağlar Söyüncü'den 'Evde Kal' paylaşımı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 Giriş Tarihi: 19.04.2020

İngiltere ekiplerinden ’de forma giyen milli futbolcu , " ama güçlü kal" paylaşımında bulundu.

Corona virüsü salgını nedeniyle sporcuların, insanları bilinçlendirme hareketi sürüyor. Milli futbolcu , sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta " ama güçlü kal" mesajını verdi.

'in askıya alınması sonrası evine kapanan milli futbolcu Çağlar Söyüncü de formunu kaybetmemek adına sıkı çalışıyor. İngiltere'de forması giyen ve bu sezon büyük çıkış yakalayan 23 yaşındaki savunmacı, yaptığı idmana dair bir fotoğraf paylaştı.

Boks antrenmanı yaparken çekilen fotoğrafını 'dan paylaşan Söyüncü, "Evde kal ama güçlü kal" (Stay home but stay strong) notunu düştü.

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