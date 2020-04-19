Çağlar Söyüncü'den 'Evde Kal' paylaşımı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, "Evde kal ama güçlü kal" paylaşımında bulundu.
Corona virüsü salgını nedeniyle sporcuların, insanları bilinçlendirme hareketi sürüyor. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta "Evde kal ama güçlü kal" mesajını verdi.
Premier Lig'in askıya alınması sonrası evine kapanan milli futbolcu Çağlar Söyüncü de formunu kaybetmemek adına sıkı çalışıyor. İngiltere'de Leicester City forması giyen ve bu sezon büyük çıkış yakalayan 23 yaşındaki savunmacı, yaptığı idmana dair bir fotoğraf paylaştı.
Boks antrenmanı yaparken çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Söyüncü, "Evde kal ama güçlü kal" (Stay home but stay strong) notunu düştü.
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