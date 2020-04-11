11 Nisan 2020, Cumartesi
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Celtic maaşlarda indirim ve ertelemeye gitti
İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Celtic'te futbolcular ile teknik heyetin maaşlarında indirim ve ertelemeye gidildi. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle bazı önlemlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp idarecilerinin, maaşlarında "önemli bir indirim"e gitmeyi kabul ettiği duyuruldu.
Ödemelerin ciddi bir kısmının haziran ayına kadar yapılmayacağı aktarıldı.
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