11 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Celtic maaşlarda indirim ve ertelemeye gitti

Celtic maaşlarda indirim ve ertelemeye gitti
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.04.2020

İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi 'te futbolcular ile teknik heyetin maaşlarında indirim ve ertelemeye gidildi. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp idarecilerinin, maaşlarında "önemli bir indirim"e gitmeyi kabul ettiği duyuruldu.

Ödemelerin ciddi bir kısmının haziran ayına kadar yapılmayacağı aktarıldı.

West Ham'dan corona virüsü kararı! Futbolcular ve teknik heyet... haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
West Ham'dan corona virüsü kararı! Futbolcular ve teknik heyet... West Ham'dan corona virüsü kararı! Futbolcular ve teknik heyet...
Juventus'tan sözleşme kararı! Buffon... Juventus'tan sözleşme kararı! Buffon...
Chicharito öz eleştiri yaptı! Doktorlar... Chicharito öz eleştiri yaptı! "Doktorlar..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör