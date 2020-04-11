Celtic maaşlarda indirim ve ertelemeye gitti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da futbolcular ile teknik heyet, maaşlarının bir bölümünün ertelenmesini kabul etti. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle bazı önlemlerin alındığı belirtildi.