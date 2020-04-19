19 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo'ya kötü haber! Corona virüsü...

Ronaldo'ya kötü haber! Corona virüsü...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 Giriş Tarihi: 19.04.2020

Corona virüsü salgını sonrası kendisini Portekiz'in 'nda karantinaya alan 'ya kötü haber geldi.

'un Portekizli yıldızı , 'in Wuhan kentinde meydana gelen corona virüsü salgınının 'da görülmesinin ardından ülkesi Portekiz'e gimişti.

Ailesiyle birlikte kendini 'ndaki villasında karantinaya alan Ronaldo'ya korkutu bir haber geldi. İtalya basınında yer alan haberlere göre; Corona virüsü Madeira Adasına'da ulaştı.

Portekizli yıldızın villasına 20 kilometre uzaklıkta bulunan Camara do Lobos'ta ilk vaka tespit edildi. Portekiz hükümetinin 18.000 kişinin yaşadığı bölgeyi hemen izole ettiği belirtildi.

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İTALYA'YA DÖNÜYOR

Öte yandan haberde, Cristiano Ronaldo'nun 4 Mayıs'ta başlayacak olan antrenmanlar için Torino'ya döneceği ve 14 gün boyunca karantinada olacağı aktarıldı.

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