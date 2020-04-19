Cristiano Ronaldo'ya kötü haber! Corona virüsü...
Corona virüsü salgını sonrası kendisini Portekiz'in Madeira Adası'nda karantinaya alan Cristiano Ronaldo'ya kötü haber geldi.
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen corona virüsü salgınının İtalya'da görülmesinin ardından ülkesi Portekiz'e gimişti.
Ailesiyle birlikte kendini Madeira Adası'ndaki villasında karantinaya alan Ronaldo'ya korkutu bir haber geldi. İtalya basınında yer alan haberlere göre; Corona virüsü Madeira Adasına'da ulaştı.
Portekizli yıldızın villasına 20 kilometre uzaklıkta bulunan Camara do Lobos'ta ilk vaka tespit edildi. Portekiz hükümetinin 18.000 kişinin yaşadığı bölgeyi hemen izole ettiği belirtildi.
İTALYA'YA DÖNÜYOR
Öte yandan haberde, Cristiano Ronaldo'nun 4 Mayıs'ta başlayacak olan antrenmanlar için Torino'ya döneceği ve 14 gün boyunca karantinada olacağı aktarıldı.
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