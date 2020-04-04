04 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Paulo Dybala'nın nişanlısı corona virüsünün kimden bulaştığını açıkladı!

Dybala'nın nişanlısı virüsün kimden bulaştığını açıkladı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 Giriş Tarihi: 04.04.2020

salgını dünyayı etkisi altına almış, Avrupa'da özellikle ve 'da kötü sonuçlara yol açmıştı. İtalya Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen Arjantinli futbolcu 'nın da corona virüsü testi pozitif çıkmış ve karantina altına alınmıştı. Dybala'nın nişanlısı , yaptığı paylaşımla virüsün kimden bulaşmış olma ihtimalini değerlendirdi.

Corona virüsüne yakalanan ve günlerdir karantinada olan 'un yıldız futbolcusu 'nın nişanlısı 'den kötü haber geldi.

"SANIRIM RUGANI'DEN BULAŞTI"

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan ve hastalık sürecini anlatan Sabatini; "Sanırım Dybala ve Rugani'nin iletişiminden kaynaklı olarak virüs bana da bulaştı. İlk testten bu yana 15 gün geçti. Hala pozitifiz ve evimizde karantinadayız." dedi.

Sürekli durumlarının sorulduğunu ve açıklama yapmak zorunda kaldığını söyleyen Arjantinli şarkıcı; "21 Mart'ta Dybala ve benim test sonuçlarımız pozitif çıktı. O günden beri tedavi olduk ve evden çıkmadık." sözlerini kullandı.

Corona virüsü salgını Juventus'u vurdu! Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılacak mı?

"3 GÜN ÖNCE NEGATİF ÇIKTIM AMA..."

"3 gün önce bana yapılan testin sonucu negatif çıktı. Hastalığı atlattığımı düşündüm ve sevindim. Ancak bugün yapılan test yeniden pozitif çıktı. Ne olduğunu ben de anlamadım. 3 gün önceden bugüne ne değişti?Yani hala virüs taşıyorum."

"SEMPTOMLARIMIZ YOK"

"15 gün oldu ve hala pozitifiz. Bu duruma anlam veremiyorum. Artık semptomlarımız yok Kendimizi iyi hissediyoruz ama pozitifiz. Ne yapacağımı bilmiyorum."

Paulo Dybala'nın koronavirüs testi pozitif çıktı! Dybala kimdir?

Takipçilerine de seslenen Sabatini; "Eğer semptomları hissediyorsanız evinizden çıkmayın. Kendinize dikkat edin. Kimseyi korkutmak istemem ama virüs dünyayı dolaşıyor ve binlerce ölüme sebep oluyor. Bana hangi ilacı kullandığımı soruyorsunuz. Bunu söyleyemem çünkü herkeste işe yarayan bir ilaç söz konusu değil." diye konuştu.

Sabatini'nin son sözleri ise; "Bizi merak etmeyin. Evimizdeyiz ve kendimize gerçekten çok iyi bakıyoruz. Moralimiz ve sağlığımız iyi. Lütfen kendinize dikkat edin. Evinizde ve sağlıklı kalın." oldu.

Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılacak mı? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Merih Demiral'a büyük müjde! Transferde rakibi... Merih Demiral'a büyük müjde! Transferde rakibi...
Ancelotti'nin transfer listesi sızdı! Hedefindeki 4 Türk... Ancelotti'nin transfer listesi sızdı! Hedefindeki 4 Türk...
Sezona devam edilecek mi? Premier Lig'de karar verildi Sezona devam edilecek mi? Premier Lig'de karar verildi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör