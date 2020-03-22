Paulo Dybala'nın koronavirüs testi pozitif çıktı! Dybala kimdir?

Dünyayı etkisi altında alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sporcuları da etkilemeye devam ediyor. Şu ana kadar dünyanın birçok yerinden çok sayıda ünlü sporcunun koronavirüse yakalandığı açıklanırken, Avrupa'da koronavirüsün en etkili görüldüğü ülke olan İtalya'da bir vaka daha yaşandı. Juventus'un Arjantinli dünya yıldızı Paulo Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Dybala, Rugani ve Matuidi'nin ardından Juventus'ta koronavirüse yakalanan üçüncü isim oldu. İnternet kullancıları ise arama motolarında "Dybala kimdir?" sorusunu aratmaya başladı. İşte Paulo Dybala ile ilgili tüm merak edilenler...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgın haline gelen koronavirüs etkisini sürdürmeye devam ediyor. Avrupa'daki çoğu federasyon, Kovid-19 virüsü nedeniyle ligleri erteleme kararı alırken, koronavirüs sporcuları da etkilemeye devam ediyor.

Avrupa'da koronavirüsün etkisini en çok gösterdiği ülke olan İtalya'da bir koronavirüs vakası daha yaşandı. Juventus'tan yapılan açıklamada Arjantinli yıldız futbolcu Paulo Dybala'nın koronavirüse yakalandığı ve oyuncunun kendisini gönüllü olarak karantinaya aldığı belirtildi. Öte yandan Dybala'nın kız arkadaşlı Oriana Sabatini'nin de koronavirüs testlerinini pozitif çıktığı öğrenildi.

Yıldız futbolcu, Rugani ve Matuidi'nin ardından Juventus'ta koronavirüse yakalanan üçüncü isim oldu.

"GAYET İYİ DURUMDAYIZ"

Koronavirüs testleri pozitif çıkan Paulo Dybala, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dybala, "Herkese merhaba, Oriana ile beraber şimdi Kovid-19 test sonuçlarımızın pozitif çıktığını öğrendik. Sizi de bilgilendirmek istedik. Neyse ki biz şu anda gayet iyi durumdayız. Mesajlarınız için teşekkür ederiz. Herkese selamlar." ifadelerini kullandı.

PAULO DYBALA KİMDİR?

Tam adı Paulo Bruno Exequel Dybala olan futbolcu, 15 Kasım 1993 tarihinde Arjantin'in Laguna Larga kentine dünyaya geldi. Futbola Arjantin'in Instituto altyapısında başlayan Dybala, 2012 yılında 12 milyon Euro karşılığında Palermo'ya transfer oldu. 3 sezon boyunca giydiği Palermo formasıyla başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcu, 2015 yılında 28 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer oldu. Bu sezon İtalyan deviyle 34 maçta görev alan Arjantinli oyuncu, 13 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi. Arjantin Milli Takımı'nın formasını 29 kez giyen Dybala, milli formayla 2 gol üretti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Paulo Dybala'nın güncel piyasa değeri ise 90 milyon Euro.

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