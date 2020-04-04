Barcelona'da başkan yardımcısı Jordi Cardoner corona virüsüne yakalandı!
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona Başkan Yardımcısı Jordi Cardoner bir süre önce corona virüsü testine girmişti. Cardoner'in corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kısa bir süre önce Katalan ekibinin sağlık ekibinin başında bulunan Ramon Canal ve hentbol takımının doktoru Josep Antoni Gutierrez, corona virüsü belirtileri sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklanmış ve test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından karantina alınan her iki ismin tedavilerine başlandığı belirtildi. Barcelona'da bir korona virüs şoku daha yaşanıyor.
TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona Başkan Yardımcısı Jordi Cardoner'in corona virüsü testi pozitif çıktı. Şu an için durumunun iyi olduğu belirtilirken Cardoner, Katalan ekibinde testi pozitifi çıkan 3.kişi oldu.
TÜM FUTBOLCULAR KARANTİNADA
Futbolcuların yaklaşık bir haftadır karantinada olduğu bilinirken diğer branşlar da dahil olmak üzere henüz corona virüsü testi pozitif çıkan bir sporcu bulunmuyor.
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