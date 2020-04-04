04 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da başkan yardımcısı Jordi Cardoner corona virüsüne yakalandı!

Corona virüsü testi pozitif çıktı! Barcelona...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 Giriş Tarihi: 04.04.2020

ekiplerinden Başkan Yardımcısı bir süre önce testine girmişti. Cardoner'in corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kısa bir süre önce Katalan ekibinin sağlık ekibinin başında bulunan Ramon Canal ve hentbol takımının doktoru Josep Antoni Gutierrez, belirtileri sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklanmış ve test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından karantina alınan her iki ismin tedavilerine başlandığı belirtildi. 'da bir korona virüs şoku daha yaşanıyor.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona Başkan Yardımcısı 'in corona virüsü testi pozitif çıktı. Şu an için durumunun iyi olduğu belirtilirken Cardoner, Katalan ekibinde testi pozitifi çıkan 3.kişi oldu.

TÜM FUTBOLCULAR KARANTİNADA

Futbolcuların yaklaşık bir haftadır karantinada olduğu bilinirken diğer branşlar da dahil olmak üzere henüz corona virüsü testi pozitif çıkan bir sporcu bulunmuyor.

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