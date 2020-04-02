Corona virüsü salgını Juventus'u vurdu! Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılacak mı?
Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını sebebiyle ülkesi Portekiz'de kalan Cristiano Ronaldo, corona virüsü salgını sebebiyle zor günler geçiren İtalyan kulübü tarafından kesilen 10 milyon eurosunu sonradan alamazsa Juventus'tan ayrılacak.
Tüm dünyayı olumsuz etkileyen corona virüsü salgını sonrasında Portekiz'de kalan ve ailesiyle birlikte kendisini evinde karantinaya alan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Juventus tarafından kesilen 10 milyon Euro kalan parasını istiyor. Cristiano Ronaldo parasını alamazsa Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi.
CRISTIANO RONALDO JUVENTUS'TAN AYRILACAK MI?
Cristiano Ronaldo hakkında İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı... İngiltere'de yayın yapan Dailymail'in haberine göre; Cristiano Ronaldo Juventus'tan her an ayrılabilir... Cristiano Ronaldo Çin'den tüm dünyaya yayılan Corona virüsü salgını nedeniyle maaşından yapılan 10 milyon euroluk kesinti yapılmasından oldukça rahatsız durumda. Ada basınına çıkan haberde Cristiano Ronaldo'ya bu parayı Başkan Andrea Angelli'nin daha sonra kendisine ödememesi durumunda Portekizli Juventus'tan ayrılacak.
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