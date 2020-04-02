02 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Corona virüsü salgını Juventus'u vurdu! Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılacak mı?

Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılacak mı?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 Giriş Tarihi: 02.04.2020

'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan salgını sebebiyle ülkesi Portekiz'de kalan , corona virüsü salgını sebebiyle zor günler geçiren İtalyan kulübü tarafından kesilen 10 milyon eurosunu sonradan alamazsa 'tan ayrılacak.

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen salgını sonrasında Portekiz'de kalan ve ailesiyle birlikte kendisini evinde karantinaya alan dünyaca ünlü yıldız futbolcu , tarafından kesilen 10 milyon Euro kalan parasını istiyor. Cristiano Ronaldo parasını alamazsa Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi.

CRISTIANO RONALDO JUVENTUS'TAN AYRILACAK MI?

Cristiano Ronaldo hakkında 'den flaş bir iddia ortaya atıldı... İngiltere'de yayın yapan Dailymail'in haberine göre; Cristiano Ronaldo Juventus'tan her an ayrılabilir... Cristiano Ronaldo 'den tüm dünyaya yayılan Corona virüsü salgını nedeniyle maaşından yapılan 10 milyon euroluk kesinti yapılmasından oldukça rahatsız durumda. Ada basınına çıkan haberde Cristiano Ronaldo'ya bu parayı Başkan Andrea Angelli'nin daha sonra kendisine ödememesi durumunda Portekizli Juventus'tan ayrılacak.

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