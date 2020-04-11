Yıldız futbolcudan Zidane itirafı! "İki yıl onunla konuşmadım"

Dünyaca ünlü futbolcu Zinedine Zidane'nın Fransa Milli Takımı'ndan takım arkadaşlı Willy Sagnol, 2006 Dünya Kupası finalinde Fransız yıldızın Marco Materazzi'ye attığı kafanın ardından yaşadığı süreci anlattı. Sagnol, Zidane'ın özrünü kabul etmediğini ve kendisiyle 2 yıl konuşmadığını açıkladı.

2006 yılında Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa ile İtalya arasında oynanan final karşılaşmasında Zinedine Zidane'ın Marco Materazzi'ye kafa atmasının yankıları devam ediyor.

Futbol tarihinde yerini alan olay sonrası kariyerinin son maçında çıkan Zidane, İtalyan futbolcuya attığı kafanın ardından futbola veda ederken, Fransa Milli Takımı'nın sağ bek Willy Sagnol, yıllar sonra yaşanan olayla ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Radio Montecarlo'ya konuşan Sagnol, "Zidane maçtan sonra özür diledi ancak ben özrünü kabul etmedim. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Onunla konuşmak istemedim. 10 dakikada 250 sigara içtim ve 2 yıl boyunca hiç konuşmadık." dedi.

Zidane ile bir sonraki görüşmesinden de bahseden Sagnol, "2008'de evlendim ve eşim düğünümüze Zidane'ı da davet etmemizi söyledi. Onu aradım ve buluşup bir şeyler atıştırdık. İyi bir sohbetti." diye konuştu.

Kariyerinde Saint-Etienne, Monaco ve Bayern Münih formalarını terleten Willy Sagnol, 2008 yılında aktif futbol yaşamına nokta koydu.





DİĞER