11 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Yıldız futbolcudan Zidane itirafı! "İki yıl onunla konuşmadım"

Yıldız futbolcudan Zidane itirafı! İki yıl onunla konuşmadım
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

Dünyaca ünlü futbolcu 'nın Fransa 'ndan takım arkadaşlı , 2006 finalinde Fransız yıldızın 'ye attığı kafanın ardından yaşadığı süreci anlattı. Sagnol, Zidane'ın özrünü kabul etmediğini ve kendisiyle 2 yıl konuşmadığını açıkladı.

2006 yılında 'da düzenlenen 'nda Fransa ile arasında oynanan final karşılaşmasında 'ın 'ye kafa atmasının yankıları devam ediyor.

tarihinde yerini alan olay sonrası kariyerinin son maçında çıkan Zidane, İtalyan futbolcuya attığı kafanın ardından futbola veda ederken, Fransa 'nın sağ bek , yıllar sonra yaşanan olayla ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Radio Montecarlo'ya konuşan Sagnol, "Zidane maçtan sonra özür diledi ancak ben özrünü kabul etmedim. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Onunla konuşmak istemedim. 10 dakikada 250 sigara içtim ve 2 yıl boyunca hiç konuşmadık." dedi.

Zidane ile bir sonraki görüşmesinden de bahseden Sagnol, "2008'de evlendim ve eşim düğünümüze Zidane'ı da davet etmemizi söyledi. Onu aradım ve buluşup bir şeyler atıştırdık. İyi bir sohbetti." diye konuştu.

Kariyerinde Saint-Etienne, Monaco ve formalarını terleten Willy Sagnol, 2008 yılında aktif futbol yaşamına nokta koydu.


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