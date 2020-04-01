01 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA resmen açıkladı! EURO 2020 play-off maçları...

UEFA resmen açıkladı! EURO 2020 play-off maçları...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 Giriş Tarihi: 01.04.2020

Son dakika haberine göre , haziranda oynanması planlanan 2020 Avrupa Şampiyonası () play-off maçlarının eylüle ertelendiğini açıkladı.

, haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçlarının iptal edildiğini duyurmasının ardından yine haziran ayında oynanması planlanan play-off maçlarının eylül ayına ertelendiğini açıkladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off maçları şu şekilde:

İzlanda-Romanya
Bulgaristan-Macaristan
Bosna Hersek-Kuzey İrlanda
Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti
İskoçya-İsrail
Norveç-Sırbistan
Gürcistan-Belarus
Kuzey Makedonya-Kosova

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