01 Nisan 2020, Çarşamba
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İzlanda-Romanya
UEFA resmen açıkladı! EURO 2020 play-off maçları...
Son dakika haberine göre UEFA, haziranda oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının eylüle ertelendiğini açıkladı.
UEFA, haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçlarının iptal edildiğini duyurmasının ardından yine haziran ayında oynanması planlanan EURO 2020 play-off maçlarının eylül ayına ertelendiğini açıkladı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off maçları şu şekilde:
İzlanda-Romanya
Bulgaristan-Macaristan
Bosna Hersek-Kuzey İrlanda
Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti
İskoçya-İsrail
Norveç-Sırbistan
Gürcistan-Belarus
Kuzey Makedonya-Kosova
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