23 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Herkes tek yürek

Herkes tek yürek
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Farklı branşlardan birçok isim, koronavirüsle mücadeleye başladı B.Münih’in yıldız oyuncuları Kimmich, Lewandowski ve Goretzka ‘Koronaya tekme atıyoruz’ fonuna 1’er milyon euro bağışladı.

Tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını spor camiasını da kenetledi. Dünyaca ünlü yıldız isimler, salgına karşı mücadele için elini cebine attı. Son olarak Bayern Münih forması giyen yıldız isimler , Leon Goretzka ve Joshua Kimmich salgına karşı önlem alınacak çalışmalara destek olmak amacıyla tam birer milyon euro bağışta bulundu. Alman basınına konuşan Polonyalı futbolcu, "Yaşanan ciddi ve zorlu durumun farkındayız. Bu kavgada güçlü olmalıyız. Mücadeleye katkı sağlayacak herkesten yardım bekliyoruz" dedi.

TEKNOLOJİK DESTEK

Önceki günlerde NBA'da Utah forması giyen Gobert, ülkesi Fransa'nın yanı sıra Utah ve salgına bulaştığı tespit edilen yer olan Oklahoma'ya 500 bin dolar bağışta bulunmuştu. Timberwolves'in yıldızı Karl Anthony, virüsün çabuk tespit edilebilmesi adına çalışmalar yapan kliniğe 100 bin dolar katkı sağlamıştı. Juventus'un yıldızı Bonucci, bir hastaneye 120 bin euro bağışlarken, Milan'ın 38'lik golcüsü İbrahimovic de kampanya başlatmıştı. Formula 1 takımları da mücadeleye teknolojik destek veriyor. F1 camiası, sahip olduğu yüksek teknolojiyle araştırmalara yardım ediyor.

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