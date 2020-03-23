23 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

CR7’den mesaj var

CR7’den mesaj var
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Ülkesi Portekiz'de kendisini ve ailesini karantinaya alan , hesabından paylaşımda bulundu. Juventus'un yıldız futbolcusu, çocuklara hijyenin önemini anlattığı videosunda tüm dünyaya da "Evde kal" çağrısında bulundu.

Ülkesi Portekiz'de kendisini ve ailesini karantinaya alan , hesabından paylaşımda bulundu. Juventus'un yıldız futbolcusu, çocuklara hijyenin önemini anlattığı videosunda tüm dünyaya da "Evde kal" çağrısında bulundu.
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