A Milli Takım'ın hazırlık maçları iptal edildi

Son dakika haberine göre, A Milli Futbol Takımımız'ın haziran ayında oynanması planlanan hazırlık maçları iptal edildi.

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ligler ve turnuvalar askıya alınırken, benzer bir karar da UEFA'dan geldi.

UEFA, haziran ayında oynanacak olan milli takım hazırlık karşılaşmalarını salgın sebebiyle iptal ettiğini açıkladı.

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