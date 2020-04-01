01 Nisan 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'ın hazırlık maçları iptal edildi

A Milli Takım'da son dakika gelişmesi! Hazırlık maçları...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 Giriş Tarihi: 01.04.2020

Son dakika haberine göre, A Milli Takımımız'ın haziran ayında oynanması planlanan hazırlık maçları iptal edildi.

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ligler ve turnuvalar askıya alınırken, benzer bir karar da UEFA'dan geldi.

UEFA, haziran ayında oynanacak olan hazırlık karşılaşmalarını salgın sebebiyle iptal ettiğini açıkladı.

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