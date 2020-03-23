Hedefteki takımları Lazio ve Napoli

Corona virüsü etkisini en çok hisseden ülkelerden biri olan İtalya'da sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu duruma rağmen İtalya Serie A ekiplerinden olan Lazio ve Napoli'nin antrenmanlara başlama konusundaki kararlılıkları ülkede tepkiye neden oldu.

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Corona virüsü etkisini en çok hisseden ülkelerden biri olan İtalya'da sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu duruma rağmen İtalya Serie A ekiplerinden olan Lazio ve Napoli'nin antrenmanlara başlama konusundaki kararlılıkları ülkede tepkiye neden oldu. Napoli, 25 Mart; Lazio da 26 Mart'ta antrenmanlara başlamayı planlarken, futbolcuların bu karara tepki gösterdiği ve tesislere gitmeyeceği iddia edildi.