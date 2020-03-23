23 Mart 2020, Pazartesi
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Hedefteki takımları Lazio ve Napoli
Corona virüsü etkisini en çok hisseden ülkelerden biri olan İtalya'da sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu duruma rağmen İtalya Serie A ekiplerinden olan Lazio ve Napoli'nin antrenmanlara başlama konusundaki kararlılıkları ülkede tepkiye neden oldu.
Corona virüsü etkisini en çok hisseden ülkelerden biri olan İtalya'da sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu duruma rağmen İtalya Serie A ekiplerinden olan Lazio ve Napoli'nin antrenmanlara başlama konusundaki kararlılıkları ülkede tepkiye neden oldu. Napoli, 25 Mart; Lazio da 26 Mart'ta antrenmanlara başlamayı planlarken, futbolcuların bu karara tepki gösterdiği ve tesislere gitmeyeceği iddia edildi.
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