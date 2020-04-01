01 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Maracana Stadı Covid-19 hastanesine dönüştürülüyor

Maracana Stadı Covid-19 hastanesine dönüştürülüyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

'nın Rio de Janeiro kentindeki 'nın yeni tip corona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında hastaneye dönüştürüleceği açıklandı.

basınında yer alan haberlerde, 'nda Kovid-19 hastalarının kalacağı 400 yataklı geçici bir hastane kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, saha zemininin korunacağı, çevresindeki atletizm pisti, stat içi bölümler ile otoparkın, hastane, lojistik merkezi ve depo olarak kullanılacağı aktarıldı.

Brezilya 'nın maçlarını oynadığı yaklaşık 80 bin kişi kapasiteli Maracana Stadı ile birlikte Rio de Janeiro'da geçici hastane sayısının 8 olacağı ifade edildi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan ülkesi Brezilya'da şu ana kadar 5 bin 812 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 202 kişi hayatını kaybetti.

Eski başkan corona virüsünden hayatını kaybetti haberin devamı



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