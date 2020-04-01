01 Nisan 2020, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Corona virüsü salgını sonrası büyük tehlike! 50 bin kişi...
Kulüpler, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan ve spor müsabakalarını da etkileyerek çoğu organizasyonun ertelenmesine yol açan corona virüsü nedeniyle çok ciddi mali problemler yaşanıyor. Bazı takımlarda oyuncular maaşlarına indirime giderken, MSK Zilina, salgın sonrası iflas ettiğini açıkladı. Konuyla alakalı Kerem Akbaş bir köse yazısı kaleme aldı.
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...