01 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Corona virüsü salgını sonrası büyük tehlike! 50 bin kişi...

Kulüpler, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan ve spor müsabakalarını da etkileyerek çoğu organizasyonun ertelenmesine yol açan corona virüsü nedeniyle çok ciddi mali problemler yaşanıyor. Bazı takımlarda oyuncular maaşlarına indirime giderken, MSK Zilina, salgın sonrası iflas ettiğini açıkladı. Konuyla alakalı Kerem Akbaş bir köse yazısı kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 01.04.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 11:58
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Corona virüsü salgını sonrası büyük tehlike! 50 bin kişi...

Satılan kombineler, lisanslı ürün satışları, yayın gelirleri, UEFA gelirleri ve sponsorlukların ne olacağı bilinmezken, kulüplerin yapması gereken kredi ve faiz ödemeleri, futbolcu ve personel maaşları tabloyu daha da karanlık hale getiriyor.

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Corona virüsü salgını sonrası büyük tehlike! 50 bin kişi...

Yeni tip corona virüsü ile dünyanın alışıla gelmiş "normali" artık yok. Yeni bir dünya dizayn ediliyor ve futbol da bu yeni dünyada nasıl bir hal alacak herkes merak ediyor.

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Corona virüsü salgını sonrası büyük tehlike! 50 bin kişi...

Atalanta-Valencia maçı Covid-19'un Avrupa'da yayılmasının temel sebebi olarak gösterilirken liglerin ertelenmesi ve EURO 2020'nin 2021 yılına kaydırılması gibi önlemler alındı. Ancak salgının ne kadar devam edeceği ve ne zaman dünyanın 'eski normal' olmasa da 'yeni bir normal'e döneceği henüz bilinmiyor.

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Corona virüsü salgını sonrası büyük tehlike! 50 bin kişi...

GECİKME, KULÜPLERİ EKONOMİK OLARAK ÇIKMAZA SOKUYOR
Futbol dünyasından ise hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan yeni pozitif test vakaları geliyor. Hal böyle olunca futbolun ve futbolcuların ne zaman yeniden sahne alacağı bilinemiyor. Ancak bu gecikme her gün kulüpleri etkilemeye ve ekonomik olarak çıkmaza sokmaya devam ediyor. Türkiye için liglerin tatil edilmesi ile direkt olarak 500 milyon TL dolaylı olarak ise 1 milyar TL'nin üzerinde bir fatura kulüpleri bekliyor. Satılan kombine biletler, lisanslı ürün satışları, yayın gelirleri, UEFA gelirleri ve sponsorlukların ne olacağı henüz bilinmezken bir de kulüplerin yapması gereken kredi ve faiz ödemeleri, futbolcu ve personel maaşları tabloyu daha da karanlık hale getiriyor

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Corona virüsü salgını sonrası büyük tehlike! 50 bin kişi...

BU İŞ SPOR HUKUKÇULARINA FAZLA MESAİ YAPTIRABİLİR
2019-20 sezonu için borsaya kote Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor henüz kamuoyuna bir açıklama yapmazken futbolcu maaş ödemleri ve ödenmesi gereken krediler için nasıl bir yol izlenecek henüz belirsiz.

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