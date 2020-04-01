01 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Marsilya eski başkanı Pape Diouf corona virüsünden hayatını kaybetti

Eski başkan corona virüsünden hayatını kaybetti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Fransa Ligue 1 ekiplerinden ’nın eski başkanlarından , corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Corona virüsüne yakalanan 'nın eski başkanlarından , cumartesi gününden beri Senagel'in başkenti Dakar'da bir hastanede solunum cihazına bağlı olarak yaşıyordu. 68 yaşındaki Diouf'un hayatını kaybettiği açıklandı.

Diouf, 2005 ve 2009 yılları arasında mavi-beyazlı ekipte başkanlık görevini üstlenmişti.

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