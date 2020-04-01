Marsilya eski başkanı Pape Diouf corona virüsünden hayatını kaybetti

Anderlecht'in teknik direktörü ve futbolcusu Vincent Kompany maaşlarında kesintiye gitmek istemeyen oyuncuların 1 aylık ücretlerini ödeyebileceğini açıkladı. Tüm dünyayı saran corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Barcelona ve Juventus gibi kulüpler, oyuncularıyla maaş kesintisi için anlaşmaya varmıştı.