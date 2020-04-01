01 Nisan 2020, Çarşamba
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Marsilya eski başkanı Pape Diouf corona virüsünden hayatını kaybetti
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’nın eski başkanlarından Pape Diouf, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
Corona virüsüne yakalanan Marsilya'nın eski başkanlarından Pape Diouf, cumartesi gününden beri Senagel'in başkenti Dakar'da bir hastanede solunum cihazına bağlı olarak yaşıyordu. 68 yaşındaki Diouf'un hayatını kaybettiği açıklandı.
Diouf, 2005 ve 2009 yılları arasında mavi-beyazlı ekipte başkanlık görevini üstlenmişti.
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