23 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mikel Arteta'dan sevindirici haber! Corona virüsü...

Mikel Arteta'dan sevindirici haber! Corona virüsü...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.03.2020

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'in teknik adamı Mikel Arteta'dan sevindirici haber geldi. İspanyol çalıştırıcıda çıkan , etkisini yitirdi. 37 yaşındaki teknik direktör konuyla ilgili "Çok iyiyim, iyileştiğimi hissediyorum" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... Son dakika haberleri...

camiasını yasa boğan haberlerini, yerini pozitif havaya bırakmaya başlıyor... İlk müjde 'in teknik patronu Mikel Arteta'dan geldi.

Genç çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde corona virüs testinin pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını resmi kaynaklardan açıklamıştı.

The Mirror, 23 Mart Pazartesi günü tarihli verdiği haberde Arteta'nın konu ile ilgili son konuşmasına yer verirken, müjdeyi okuyucuları ile paylaştı.

"ŞİMDİ ÇOK İYİYİM!"

Arteta'nın konuşmalarına yer verilen haberde, "Şimdi çok iyiyim. İyileştiğimi hissediyorum. Kendimi daha iyi ve daha enerjil hissetmeye başladım. Semptomları geride bırakmak üç ya da dört gün sürdü ve şu bir gerçek ki şimdi kendimi çok iyi hissediyorum." sözleri aktarıldı.

GERİ DÖNECEK Mİ?

Öte yandan Arsenal kulübü temkini elden bırakmıyor. Arteta'nın iyileşmesine karşın kulüp yetkilileri, oyuncularına evde kalmaları yönündeki kararlarını tekrarladığını ve şu anlık antrenmanların başlamasının uygunsuz olacağını aktardı.

Roberto Mancini acı haberi verdi! Koronavirüs...
Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs test sonucu belli oldu

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Karar açıklandı! Ligler süresiz ertelendi... Karar açıklandı! Ligler süresiz ertelendi...
Tüzemen'den flaş yorum! Dünyada çok şey değişecek Tüzemen'den flaş yorum! "Dünyada çok şey değişecek"
Kenan Karaman'dan evde kal çağrısı Kenan Karaman'dan "evde kal" çağrısı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör