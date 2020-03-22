Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs test sonucu belli oldu
Son dakika haberine göre; bir süredir Madeira'da ailesiyle birlikte karantinada olan Juventus'un Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı.
Dünyayı etkisi altına alan ve özellikle İtalya'da yoğun bir şekilde görülen koronavirüs salgını spor müsabakalarını ve sporcuları etkilemeye devam ederken, şok haberler alan Juventus'ta Rugani ve Matuidi'nin ardından Dybala'nın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Üç oyuncusunda koronavirüs tespit edilen İtalyan devine Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'dan müjdeli haber geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle karantinada bulunan Ronaldo'nun koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Takım arkadaşı Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kulüp yetkililerine İtalya'ya dönmeyeceğini bildiren 35 yaşındaki futbolcu, Madeira'da okyanus manzaralı evinde ailesiyle birlikte karantinaya girmişti.
Öte yandan Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın da koronavirüs testi negatif çıkmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...