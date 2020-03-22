22 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs test sonucu belli oldu

Cristiano Ronaldo'nun test sonucu belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

Son dakika haberine göre; bir süredir Madeira'da ailesiyle birlikte karantinada olan 'un Portekizli dünya yıldızı 'nun koronavirüs testi negatif çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan ve özellikle 'da yoğun bir şekilde görülen koronavirüs salgını spor müsabakalarını ve sporcuları etkilemeye devam ederken, şok haberler alan 'ta Rugani ve Matuidi'nin ardından Dybala'nın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Üç oyuncusunda koronavirüs tespit edilen İtalyan devine Portekizli yıldızı 'dan müjdeli haber geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle karantinada bulunan Ronaldo'nun koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Takım arkadaşı Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kulüp yetkililerine İtalya'ya dönmeyeceğini bildiren 35 yaşındaki futbolcu, Madeira'da okyanus manzaralı evinde ailesiyle birlikte karantinaya girmişti.

Öte yandan Juventus forması giyen milli futbolcu 'ın da koronavirüs testi negatif çıkmıştı.

Milli yıldızdan iyi haber geldi! haberin devamı

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