Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs test sonucu belli oldu

Son dakika haberine göre; bir süredir Madeira'da ailesiyle birlikte karantinada olan Juventus'un Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan ve özellikle İtalya'da yoğun bir şekilde görülen koronavirüs salgını spor müsabakalarını ve sporcuları etkilemeye devam ederken, şok haberler alan Juventus'ta Rugani ve Matuidi'nin ardından Dybala'nın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Üç oyuncusunda koronavirüs tespit edilen İtalyan devine Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'dan müjdeli haber geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle karantinada bulunan Ronaldo'nun koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Takım arkadaşı Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kulüp yetkililerine İtalya'ya dönmeyeceğini bildiren 35 yaşındaki futbolcu, Madeira'da okyanus manzaralı evinde ailesiyle birlikte karantinaya girmişti.

Öte yandan Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın da koronavirüs testi negatif çıkmıştı.

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