22 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Roberto Mancini acı haberi verdi! Koronavirüs...

Mancini acı haberi verdi! Koronavirüs...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.03.2020

'ın eski , Milli Takımı Teknik Direktörü ülkesinde koronavirüs nedeniyle zor günler yaşadıklarını vurgulayıp acı haberi verdi.

, koronavirüs sebebiyle çocukluk arkadaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

İtalya'da Koronavirüs salgının hızla yayılması ve günden güne vakanın artmasına rağmen buradan ayrılmayı düşünmediğini söyleyen Roberto Mancini şu açıklamaları yaptı:

Eski kulüp başkanı hayatını kaybetti haberin devamı

İtalya'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Çünkü burada kendimi güvende hissediyorum ve kahramanca bir iş yapan doktorlarımıza güven duyuyorum. İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmek istiyorum. Bunu basit bir vatandaş olarak söylüyorum. İtalya'yı temsil eden kurumsal bir kimlikle değil. Teknik Direktör olarak değil. sıradan bir vatandaş olarak. Çocukluk arkadaşımın koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini öğrendim. Çocukluğumuzda beraber futbol oynardık.

"ÇOCUKLUK ARKADAŞIMI KAYBETTİM"

Bergamo'dan tabutlarla çıkan askeri araçların konvoyunu görünce insan çok kötü oluyor. Kimse bu cehenneme hazır değildi. Çok fazla yoğun bakım yatakları olmadığı için insanların öldüğünü düşünmek çok saçma geliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Cristiano Ronaldo'nun test sonucu belli oldu Cristiano Ronaldo'nun test sonucu belli oldu
Eski kulüp başkanı hayatını kaybetti Eski kulüp başkanı hayatını kaybetti
Kenan Karaman'dan evde kal çağrısı Kenan Karaman'dan "evde kal" çağrısı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör