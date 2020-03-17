Gözler UEFA'da! EURO 2020 için kader günü

Koronavirüs nedeniyle bugün acil olarak toplanacak UEFA, turnuvaların son durumunu tartışacak. UEFA'ya bağlı tüm ülke federasyonlarının telekonferansla katılacağı toplantı sonrası EURO 2020’nin 1 yıl ertelenmesi bekleniyor.

UEFA, 55 katılımcı ülke ile bugün acil koduyla toplanıyor. Koronavirüsün futbol camiasında oluşturduğu sorunların masaya yatırılacak. Telekonferans ile yapılacak olan toplantıda, futbolun paydaşları; 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın akıbeti başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve ulusal liglerle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

GÜNDEM EURO 2020

Zirvede ana gündem maddesi ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası olacak. 12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran'da Roma'da İtalya ile Türkiye'nin açılış maçı ile başlaması planlanan şampiyonanın ertelenmesi bekleniyor. 12 Haziran-12 Temmuz'daki organizasyona, İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda, Almanya ve Romanya ev sahipliği yapacak.

GÜNDEMDEKİLER:

* EURO 2020'ye 1 yıl erteleme

* Tüm liglerin süresiz olarak askıya alınması

* Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi çeyrek finalinde tek maçlı eleminasyon sistemi

* Turu geçen 4 takımlı FinalFour sistemi

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