21 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ronaldinho 40 yaşına hapishanede girdi!

Ronaldinho 40 yaşında!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Döneminin en yetenekli futbolcuları arasında yer alan Brezilyalı efsane isim , 40. yaşına hepishanede girdi.

Ülkesi 'dan 'a sahte pasaportla giriş yapan ve 6 ay hapis cezası alan , 40. yaş gününe hepishanede girdi.

Brezilyalı dünya yıldızı; Avrupa'da sırasıyla , ve formalarını giymiş, Barcelona'da oynadığı dönemde kariyerinin zirvesine ulaşmıştı.

Ronaldinho'ya 6 ay hapis cezası!
Hapishanede Ronaldinho şov!

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