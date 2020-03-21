21 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı

Yıldız ismden kötü haber! Testi pozitif çıktı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 Giriş Tarihi: 21.03.2020

ekibi ’ta Daniele ve Blaise ’nin ardından Paulo Dybala’nın da koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüs salgını 'da yayılmaya devam ederken, Serie A'da forma giyen futbolcuları da etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak 'un yıldız isimlerinden Dybala da kendisi ve kız arkadaşı Oriana Sabatini'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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DYBALA: MÜKEMMEL DURUMDAYIZ

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arjantinli yıldız, "Herkese merhabalar COVID-19 testinin sonuçlarını aldığımızı ve hem Oriana'da, hem de bende sonuçların pozitif çıktığını bildirmek isterim. Neyse ki mükemmel durumdayız. Mesajlarınız için herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Dybala, devi Juventus'ta ve 'nin ardından koronavirüs testi pozitif çıkan 3'üncü futbolcu oldu.

Guliyev ve Copello'dan haberin devamı

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