Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalyan ekibi Juventus’ta Daniele Rugani ve Blaise Matuidi’nin ardından Paulo Dybala’nın da koronavirüs testi pozitif çıktı.
Koronavirüs salgını İtalya'da yayılmaya devam ederken, Serie A'da forma giyen futbolcuları da etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak Juventus'un yıldız isimlerinden Dybala da kendisi ve kız arkadaşı Oriana Sabatini'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
DYBALA: MÜKEMMEL DURUMDAYIZ
Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arjantinli yıldız, "Herkese merhabalar COVID-19 testinin sonuçlarını aldığımızı ve hem Oriana'da, hem de bende sonuçların pozitif çıktığını bildirmek isterim. Neyse ki mükemmel durumdayız. Mesajlarınız için herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Dybala, İtalyan devi Juventus'ta Rugani ve Matuidi'nin ardından koronavirüs testi pozitif çıkan 3'üncü futbolcu oldu.
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