Hapishanede Ronaldinho şov!
Sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle Paraguay'da tutuklanan ve 6 ay hapse mahkum edilen Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun tutuklu bulunduğu hapishanede futsal turnuvası düzenlendi. Brezilyalı yıldız turnuvada adeta şov yaptı.
Eski Brezilyalı efsane oyuncu Ronaldinho ve kardeşi Robero de Assis Moreira, Paraguay'a sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Brezilyalı yıldızın hapishanede düzenlenen futsal turnuvasındaki görüntüleri ortaya çıktı. Turnuvayı Ronaldinho'nun takımı 11-2 kazanıdı ve şampiyon oldu. Brezilyalı yıldız 5 gol 6 asistlik performansla turnuvaya damga vurdu.
6 AYDA BİR DÜZENLENECEK, 10 TAKIM OLACAK
Turnuvanın Ronaldinho gelmeden önce planlandığı ve her sene altı ayda bir düzenleneceği açıklandı. Pazartesi günü başlayan turnuvada 194 mahkum ve 10 farklı takım mücadele edecek.
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