08 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ronaldinho'ya 6 ay hapis cezası!

Ronaldinho'nun cezası belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.03.2020

Sahte pasaport düzenlemekten 'da gözaltına alınan Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız , çıkarıldığı mahkemece 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'ın başkenti Asuncion'da bir yardım etkinliğine katılmak amacıyla ülkeye giriş yapan ve kardeşi Assis, kaldıkları otelde yapılan kimlik kontrolünde sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle hafta içinde gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkan Ronaldinho, Paraguay'a sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştığı için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ronaldinho tutuklandı! İşte dikkat çeken o ayrıntı... haberin devamı

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