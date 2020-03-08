Ronaldinho'ya 6 ay hapis cezası!

Sahte pasaport düzenlemekten Paraguay'da gözaltına alınan Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız Ronaldinho, çıkarıldığı mahkemece 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da bir yardım etkinliğine katılmak amacıyla ülkeye giriş yapan Ronaldinho ve kardeşi Assis, kaldıkları otelde yapılan kimlik kontrolünde sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle hafta içinde gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkan Ronaldinho, Paraguay'a sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştığı için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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