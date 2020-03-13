13 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Mikel Arteta'nın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı! Mikel Arteta kimdir?

Mikel Arteta'nın koronavirüs Covid-19 testi pozitif çıktı! Mikel Arteta kimdir?
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.03.2020

Çin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisine alan yeni tip , spor dünyasına da kabus gibi çöktü. Avrupa'da birçok lig koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınırken, bazı profesyonel sporcuların koronavirüs testleri çıktı. Şu ana kadar 'den Callum Hudson-Odoi, 'tan Daniele Rugani, Hannover 96'dan Timo Hübers ve Jannes Horn, NBA'de forması giyen basketbolcular Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'da koronavirüs tespit edilirken, son olarak Arsenal Teknik Direktörü 'da yeni tip koronavirüs Covid-19 tespit edildi. Peki, kimdir? Mikel Arteta kaç yaşında? Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Dünyaya kabus gibi çöken salgını, spor dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Dünyada birçok ülke ligleri ertelerken, koronavirüs testleri pozitif çıkan bazı profesyonel sporcular ve takım arkadaşları karantinaya alınırken, bu isimlere son olarak Arsenal Teknik Direktörü eklendi.

Arsenal'den yapılan açıklamada, İspanyol adamının koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Arteta'nın kendini karantinaya aldığı belirtilirken " ile yakın temasta olan herkesi takip ediyoruz ve Kovid-19 ile mücadele rehberine uygun olarak kendilerini karantinaya almalarını öneriyoruz. Önümüzdeki dönemde bazı maçlara çıkamayacağız." ifadeleri kullanıldı.

MIKEL ARTETA KİMDİR?

26 Mart 1982 tarihinde 'nın San Sebastian kentinde dünyaya gelen Mikel Arteta, 'da başladığı futbol kariyerinde Paris Saint-Germain, Glasgow Rangers, , Everton ve Arsenal formalarını giydi. Kariyerinde toplam 438 maçta 58 gol ve 49 asist kaydeden Arteta, 2016 yılında profesyonel futbol yaşantısına nokta koydu. Futbolu bırakmasının ardından 2016 yılında 'de yardımcı antrenör olarak göreve başlayan 38 yaşındaki futbol adamı, üç sezon boyunca Manchester ekibinde görev aldıktan sonra Aralık 2019'da Arsenal'in başına getirilmişti.

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