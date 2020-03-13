Mikel Arteta'nın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı! Mikel Arteta kimdir?

Çin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisine alan yeni tip koronavirüs Covid-19, spor dünyasına da kabus gibi çöktü. Avrupa'da birçok lig koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınırken, bazı profesyonel sporcuların koronavirüs testleri çıktı. Şu ana kadar Chelsea'den Callum Hudson-Odoi, Juventus'tan Daniele Rugani, Hannover 96'dan Timo Hübers ve Jannes Horn, NBA'de Utah Jazz forması giyen basketbolcular Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'da koronavirüs tespit edilirken, son olarak Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da yeni tip koronavirüs Covid-19 tespit edildi. Peki, Mikel Arteta kimdir? Mikel Arteta kaç yaşında? Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Dünyaya kabus gibi çöken koronavirüs salgını, spor dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Dünyada birçok ülke ligleri ertelerken, koronavirüs testleri pozitif çıkan bazı profesyonel sporcular ve takım arkadaşları karantinaya alınırken, bu isimlere son olarak Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta eklendi.

Arsenal'den yapılan açıklamada, İspanyol futbol adamının koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Arteta'nın kendini karantinaya aldığı belirtilirken "Mikel Arteta ile yakın temasta olan herkesi takip ediyoruz ve Kovid-19 ile mücadele rehberine uygun olarak kendilerini karantinaya almalarını öneriyoruz. Önümüzdeki dönemde bazı maçlara çıkamayacağız." ifadeleri kullanıldı.

MIKEL ARTETA KİMDİR?

26 Mart 1982 tarihinde İspanya'nın San Sebastian kentinde dünyaya gelen Mikel Arteta, Barcelona'da başladığı futbol kariyerinde Paris Saint-Germain, Glasgow Rangers, Real Sociedad, Everton ve Arsenal formalarını giydi. Kariyerinde toplam 438 maçta 58 gol ve 49 asist kaydeden Arteta, 2016 yılında profesyonel futbol yaşantısına nokta koydu. Futbolu bırakmasının ardından 2016 yılında Manchester City'de yardımcı antrenör olarak göreve başlayan 38 yaşındaki futbol adamı, üç sezon boyunca Manchester ekibinde görev aldıktan sonra Aralık 2019'da Arsenal'in başına getirilmişti.

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