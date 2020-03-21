21 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Portsmouth'un 3 futbolcusunda koronavirüs çıktı

3 futbolcuda koronavirüs çıktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

3. Lig takımlarından , 3 futbolcusunun testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Dünyayı saran tehlikesi sporda da görülmeye devam ediyor. İngiliz ekibi da takımdaki futbolcularda korona virüs çıktığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett'ın korona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Açıklamada ayrıca futbolcular ve teknik ekibe yapılan test sonuçlarının yarısının beklendiği ifade edildi.

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