Galatasaray'da ikinci koronavirüs paniği!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de giderek yayılırken, Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın ardından bir koronavirüs paniği daha yaşanıyor. Albayrak'a yapılan koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından bir diğer yönetici Mahmut Recevik'in öksürük ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvurması tedirginlik yarattı.
Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın rahatsızlanması sonrası Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs testine girdiği ve sonucun negatif olduğu ortaya çıkmıştı.
Her ihtimale karşın gözetim altında tutulan Albayrak, öksürük ve ateş şikayetiyle evinde dinlenmeye çekildi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Abdurrahim Albayrak'ın ardından şimdi de bir diğer yönetici Mahmut Recevik'in benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğu belirlendi.
"ZATÜRRE BAŞLANGICI" TANISI KONULDU
Gribal enfeksiyon belirtileri olan Recevik'e, "Zatürre başlangıcı" tanısı konulduğu öğrenildi.
Şu ana kadar kulüpten Recevik'in sağlık durumu hakkında net bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medyayı aktif olarak kullanan 62 yaşındaki yönetici, kendisine Twitter hesabından "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Galatasaraylı taraftarlara, "Sağ olun" cevabını vermekle yetindi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in de, Recevik'i telefonla arayarak desteklerini ilettiği bildirildi.
YÖNETİCİLER TESTE GİRECEK
Yaşanan bu son gelişmeler, akıllara yönetim kurulu içerisinde benzer sorunlar yaşayan başkaları olup olmadığı sorusunu getirdi. Soğuk algınlığı gibi şikayetleri olan sarı-kırmızılı idarecilerin, en yakın sürede hastaneye başvurarak teste girecekleri ve her ihtimale karşın sıkı tedbirler alacakları da gelen haberler arasında.
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