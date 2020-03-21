21 Mart 2020, Cumartesi
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Deniz Aytekin'in babası Ali Aytekin: Koronavirüs iddiaları asılsız
Türk asıllı Alman Hakem Deniz Aytekin’in koronavirüse yakalandığı şeklinde çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.
2008 yılından beri Bundesliga'da maç yöneten FIFA kokartlı Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in koronavirüse yakalandığı şeklinde çıkan haberler, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan babası Ali Aytekin tarafından yalanlandı.
Oğlunun koronavirüse yakalandığı şeklinde internette çıkan paylaşımların asılsız olduğunu belirten Ali Aytekin, "Ben oğlumla görüştüm ve böyle bir şeyin olmadığını bizzat teyit etmiştir. Yalan yanlış yazılan haberleri şiddetle kınıyorum. Oğlum sapasağlam ve sağlığı gayet iyidir" dedi.
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