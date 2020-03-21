21 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Deniz Aytekin'in babası Ali Aytekin: Koronavirüs iddiaları asılsız

Ünlü hakemin babası konuştu: Koronavirüs iddiaları...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Türk asıllı Alman Hakem ’in koronavirüse yakalandığı şeklinde çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

2008 yılından beri Bundesliga'da maç yöneten kokartlı Türk asıllı Alman hakem 'in koronavirüse yakalandığı şeklinde çıkan haberler, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan babası tarafından yalanlandı.

Koronavirüse yakalanan yakalanan sporcunun dönüşü nasıl olur?

Oğlunun koronavirüse yakalandığı şeklinde internette çıkan paylaşımların asılsız olduğunu belirten Ali Aytekin, "Ben oğlumla görüştüm ve böyle bir şeyin olmadığını bizzat teyit etmiştir. Yalan yanlış yazılan haberleri şiddetle kınıyorum. Oğlum sapasağlam ve sağlığı gayet iyidir" dedi.

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