21 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Merih Demiral'dan iyi haber geldi!

Milli yıldızdan iyi haber geldi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 Giriş Tarihi: 21.03.2020

'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'dan iyi haber geldi. Yıldız isme yapılan koronavirüs testi negatif çıktı.

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