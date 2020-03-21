21 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Espanyol'un Çinli futbolcusu Wu Lei'de koronavirüs tespit edildi

Wu Lei'de koronavirüs tespit edildi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

1. Futbol Ligi () ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Çinli futbolcu , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, virüs tespit edilen 'nin sağlık durumu hakkında Espanyol'a bilgi verildiği ve 28 yaşındaki oyuncunun karantina altında tutulduğu belirtildi.

Çin'in Şanghay SIPG takımından geçen sezon Espanyol'a transfer olan Wu Lei, bu sezon temsilcisinde 38 karşılaşmada forma giydi.

Espanyol, hafta içinde yaptığı açıklamada, teknik ekip ve futbolculardan 6 kişide koronavirüse rastlandığını duyurmuştu.

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