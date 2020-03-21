21 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lewandowski'den alkışlanacak hareket

Lewandowski'den alkışlanacak hareket
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 Giriş Tarihi: 21.03.2020

Bundesliga ekiplerinden 'te formya giyen ve eşi Anna, koronavirüs ile mücadeleye destek amacıyla 1 milyon euro bağış yaptıklarını açıkladı.

devi 'in yıldız santrforu ve eşi Anna Lewandowski, koronavirüs ile mücadele platformuna 1 milyon euro bağış yaptıklarını açıkladı.

İnsanlara yardıma dikkat çeken çift, "Koronavirüse karşı savaşımızda güçlü kalmalıyız" dedi.

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"DOKTORLARI DİNLEYİN"

Lewandowski çifti, birlikte yaptıkları açıklamada, "Hepimiz çevremizdeki zor durumun farkındayız. Bugün hepimiz bir takımda oynuyoruz. Koronavirüse karşı savaşımızda güçlü kalmalıyız. Bir kişiye yardım etme şansımız varsa bunu yapmalıyız. Koronavirüsün oluşturduğu durum herkesi etkileyebilir, bu yüzden talimatlara uymanızı ve bilirkişileri dinlemenizi rica ediyoruz. Sorumluluk alın. Yakında normal hayatımıza döneceğimize inanıyoruz. Hepimiz aynı durumdayız ve birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandılar.

Öte yandan Bayern Münih'in diğer yıldızları Leon Goretzka ve Joshua Kimmich de koronavirüs ile mücadele platformuna 1'er milyon euro bağışladıklarını duyurmuştu.

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