22 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Real Madrid'in eski başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 Giriş Tarihi: 22.03.2020

'in eski başkanlarından , yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.1995-2000 yılları arasında Real Madrid başkanlığını yürüten Lorenzo Sanz’ın geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

'dan kötü haber geldi. Dünya devi 'in eski başkanı yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz günlerde Çin'den başlayarak tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüse yakalandığı açıklanan Lorenzo Sanz'dan kötü haber geldi. Gelen haber İspanya'da büyük üzüntüyle karşılandı. Lorenzo Sanz'ın 5 yıllık Real Madrid dönemi başarılarla doluydu. Aynı zamanda ünlü bir iş insanı olan Lorenzo 76 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre İspanya'da şimdiye dek 19 bin 980 vakaya rastlandı ve bu vakalardan bin 2'si ölümle sonuçlandı.

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