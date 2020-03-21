22 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Maldini ve oğlu koronavirüse yakalandı

Maldini ve oğlu koronavirüse yakalandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 Giriş Tarihi: 22.03.2020

'da yönetici eski futbol efsanesi ve oğlunda korona virüs .

'da kulüp yöneticisi olarak görev yapan kulübün efsane eski futbolcusu ve altyapıdan yetişip A takıma çıkan oğlu Daniel Maldini'nin korona virüs . Kulüp yaptığı yazılı açıklama ile iki ismin de şu anda durumunun iyi olduğunu ve 2 hafta evde karantina altında duracaklarını açıkladı. Gerekli görüldüğü taktirde karantina süresinin uzatılacağı da aktarıldı.

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