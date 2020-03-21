22 Mart 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Maldini ve oğlu koronavirüse yakalandı
AC Milan'da yönetici eski futbol efsanesi Paolo Maldini ve oğlunda korona virüs testi pozitif çıktı.
AC Milan'da kulüp yöneticisi olarak görev yapan kulübün efsane eski futbolcusu Paolo Maldini ve altyapıdan yetişip A takıma çıkan oğlu Daniel Maldini'nin korona virüs testi pozitif çıktı. Kulüp yaptığı yazılı açıklama ile iki ismin de şu anda durumunun iyi olduğunu ve 2 hafta evde karantina altında duracaklarını açıkladı. Gerekli görüldüğü taktirde karantina süresinin uzatılacağı da aktarıldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...