Koronavirüse yakalanan yakalanan sporcunun dönüşü nasıl olur?

Koronavirüs salgını bütün dünyada olumsuz anlamda etkisini gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' kategorisine giren Kovid-19 salgını sosyal hayatla birlikte futbolu da vurmuş durumda. Peki sporcular koronavirüse yakalanırsa ne olur? Hastalığa yakalanan sporcunun dönüşü nasıl olur? Doç. Dr. Korkut Ulucan, A Spor'daki Gündem Özel programında bu soruların cevabını verdi.

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