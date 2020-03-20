20 Mart 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Koronavirüse yakalanan yakalanan sporcunun dönüşü nasıl olur?
Koronavirüs salgını bütün dünyada olumsuz anlamda etkisini gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' kategorisine giren Kovid-19 salgını sosyal hayatla birlikte futbolu da vurmuş durumda. Peki sporcular koronavirüse yakalanırsa ne olur? Hastalığa yakalanan sporcunun dönüşü nasıl olur? Doç. Dr. Korkut Ulucan, A Spor'daki Gündem Özel programında bu soruların cevabını verdi.
20.03.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Canlı yayında açıkladı! Süper Lig için 3 senaryo
- İngiltere'de futbola yeni erteleme
- Galatasaray'ın Babel planı suya düştü
- Galatasaray'ın en hırçını Marcao
- Fenerbahçe'den koronavirüs tedbirleri
- Futbolculardan koronavirüs tedbirleri
- Mehmet Sepil'den erteleme açıklaması
- Beşiktaş yol haritasını belirledi
- Trabzonspor ikinci yarıda coştu
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...