21 Mart 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İtalyan spor camiasında koronavirüse karşı bağış seferberliği

İtalya'da seferberlik! Cengiz ve Roma...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 Giriş Tarihi: 21.03.2020

Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından ’da futbolcular ve teknik heyet, bir günlük maaşlarını yeni tip koronavirüsle mücadelede Roma’daki merkez olan Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne bağışladı.

Avrupa'da Kovid-19 salgını nedeniyle 4 bin 32 kişinin öldüğü, 37 bin 860 kişinin tedavi gördüğü 'da futbol camiasından hastanelere bağışlar sürüyor.

Milli oyuncular ve 'in de kadrosunda yer aldığı Serie A takımlarından 'da, futbolcular ve teknik heyet, toplamda 200 bin avroyu aşan bir günlük maaşlarını koronavirüse yönelik başlatılan kampanya için bağışladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Roma Kulübü Başkanı Jim Pallotta'nın 50 bin avro bağışla başlattığı ve 500 bin avro hedefi konulan kampanyada, sarı-kırmızılı takım oyuncularının bağışıyla 460 bin avroya ulaşıldığı belirtildi.

Söz konusu bağışla, Spallanzani hastanesine toplamda 8 suni solunum cihazının yanı sıra 8 yoğun bakım ünitesi yatağı alınabileceği ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler: "İtalya'da durumlar çok kötü"

LUKAKU'DAN TEK BAŞINA YÜKLÜ BAĞIŞ

Daha önce 300 bin maske bağışlayan Inter kulübünden Belçikalı golcü futbolcu da kulübün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hassas bir dönemden geçiyoruz. Bir olmalı ve evde kalmalıyız. İtalya inanılmaz bir ülke, benim için ve ailem için çok şey yaptı. Bu nedenle bir bağışla bu ülkeye yardımda bulunmak istiyorum. Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne 100 bin avro bağışlıyorum." dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Sion 9 oyuncusunun sözleşmesini feshetti Sion 9 oyuncusunun sözleşmesini feshetti
Çalhanoğlu'ndan flaş sözler: Durumlar çok kötü Çalhanoğlu'ndan flaş sözler: "Durumlar çok kötü"
Virüsü hep birlikte yeneceğiz "Virüsü hep birlikte yeneceğiz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör