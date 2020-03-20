20 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'tan koronavirüs açıklaması! Merih Demiral...

Juventus'tan koronavirüs açıklaması! Merih Demiral...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.03.2020

Koronavirüs testi yaptıran 'ta Matuidi ve Rugani dışında hiçbir oyuncuda Kovid-19'a rastlanmadığı ve 'ın testinin de negatif çıktığı açıklandı.

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