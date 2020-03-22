22 Mart 2020, Pazar
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Şahverdi Çetin askıya alındı
Bundesliga takımlarından Frankfurt'un A takımıyla idmanlara çıkan 19 yaşındaki Şahverdi Çetin'i kadroya katma konusunda görüşmeler yapan Beşiktaş'ın planı, koronavirüs nedeniyle suya düştü.
Gelecek sezonun transferleri için genç, sözleşmesi biten ve gurbetçi futbolculara yönelen Beşiktaş büyük şok yaşadı. Siyah-beyazlılar bir süredir Bundesliga takımlarından Frankfurt'un A takımıyla idmanlara çıkan 19 yaşındaki Şahverdi Çetin'i gelecek sezon için kadroya katma konusunda görüşmeler yapıyordu. Genç oyuncu önceki gün kendisini arayan Beşiktaşlı yöneticilere, "Takımda bir oyuncuda koronavirüs çıktı. Hepimizi karantinaya aldılar" dediği için görüşmeler şimdilik rafa kaldırıldı.
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