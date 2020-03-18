18 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

2020 AFC Asya Kupası da ertelendi

2020 AFC Asya Kupası da ertelendi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.03.2020

, korona virüs salgını nedeniyle 2020 maçlarını ertelediğini açıkladı.

'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında 2020 karşılaşmalarının ertelendiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca daha öncede korona virüs nedeniyle 12 Mart'ta Batı Grubu'ndaki maçların ertelendiği hatırlatıldı.

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