Chelsea'den anlamlı hareket! Koronavirüse karşı...

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs, binlerce kişinin ölümüne de sebep olmuştu. Spor faaliyetleri ertelenmiş, sokağa çıkma yasağı konulmuş ve seyahat kısıtlamalarına gidilmişti. Koronavirüsün etkisinin artmasıyla beraber dünyaca ünlü İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic kayıtsız kalamadı. Ibrahimovic, tıp sektöründe çalışanlar için İtalya'da bağış kampanyası başlattığını bu sözlerle duyurdu: Eğer virüs Zlatan'a gitmezse, Zlatan virüse gider!