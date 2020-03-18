18 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea'den anlamlı hareket! Koronavirüse karşı...

Chelsea'den anlamlı hareket! Koronavirüse karşı...
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.03.2020

ekiplerinden , yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışma şartları zorlaşan sağlık çalışanlarına Stamford Bridge'te bulunan otelin kapısını açtı.

Kulüpten yapılan açıklamada, uzun saatler çalışan ve evlerine gitme imkanı bulamayan sağlık çalışanlarının statta bulunan otelde konaklama ihtiyaçlarını giderebileceği belirtildi.

Oluşacak bütün masrafların kulüp sahibi Roman Abramovich tarafından karşılanacağı duyuruldu.

Bu sözlerle duyurdu! haberin devamı

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