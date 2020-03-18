18 Mart 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

U17 Avrupa Şampiyonası da ertelendi

U17 Avrupa Şampiyonası da ertelendi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.03.2020

, 21 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Estonya’da yapılması planlanan ’nın ertelendiğini açıkladı. Turnuvanın ne zaman düzenleneceği daha sonra belirlenecek.

EURO 2020 'nın 1 yıl ertelendiğini açıklayan , Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarının da askıya alındığını bildirmişti. UEFA'dan bir erteleme daha geldi.

21 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Estonya'da gerçekleşmesi planlanan U17 Avrupa Futbol Şampiyonası da ertelendi. UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Avrupa'da korona virüsün yol açtığı durumun ışığında, UEFA İcra Komitesi'nin tüm Avrupa maçları ve turnuvalarını erteleme kararına takiben UEFA, 21 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Estonya'da yapılması planlanan 17 Yaş Altı 'nın da bir sonraki duyuruya kadar ertelenmesine karar vermiştir. Yarışmaların yeniden planlanmasına ilişkin bilgiler daha sonra, yapılacak kapsamlı değerlendirmelerin ardından verilecektir."

2020 AFC Asya Kupası da ertelendi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
2020 AFC Asya Kupası da ertelendi 2020 AFC Asya Kupası da ertelendi
Chelsea'den anlamlı hareket! Koronavirüse karşı... Chelsea'den anlamlı hareket! Koronavirüse karşı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör