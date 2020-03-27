27 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Hapishanedeki Ronaldinho'ya corona virüsü şoku!

Hapishanedeki Ronaldinho'ya corona virüsü şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 Giriş Tarihi: 27.03.2020

Sahte pasaport kullanması sebebiyle abisiyle birlikte 'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece hapis cezası alan 'ya bir kötü haber daha geldi. Ronaldinho'nun bulunduğu hapishanenin yönetimi, salgını nedeniyle, avukatlar hariç tüm ziyaretçilerin içeriye girmesini yasakladı. Son dakika corona virüsü haberleri

Geçtiğimiz haftalarda 'da sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle tutuklanan ve hapse atılan efsane futbolcu 'ya bir kötü haber daha geldi. Kardeşiyle birlikte hapiste yatan Ronaldinho, bir süre ziyaretçilerle görüşemeyecek.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Ronaldinho'nun 6 Mart'tan beri Paraguay'da bulunduğu hapishane yönetimi ülkede artan vakaları sonrası avukatlar dışında ziyaretçi kabul etmeme kararı aldı. Bu arada ülkedeki yargı faaliyetlerinin askıya alınma süresi de 12 Nisan'a kadar uzatıldı. Böylece Ronaldinho'nun hapisten çıkabilme süresi de uzamış oldu.

Bilindiği gibi daha önce Brezilyalı efsane isim mahkemeye kefaretle serbest kalmak için 1.6 milyon Euro önermiş ancak bu teklifi reddedilmişti. Eski süperstar geçtiğimiz günlerde 40. yaşını da hapiste kutlamıştı.

Ronaldinho 40 yaşında! haberin devamı

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