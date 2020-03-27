Hapishanedeki Ronaldinho'ya corona virüsü şoku!
Sahte pasaport kullanması sebebiyle abisiyle birlikte Paraguay'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece hapis cezası alan Ronaldinho'ya bir kötü haber daha geldi. Ronaldinho'nun bulunduğu hapishanenin yönetimi, corona virüsü salgını nedeniyle, avukatlar hariç tüm ziyaretçilerin içeriye girmesini yasakladı. Son dakika corona virüsü haberleri
Geçtiğimiz haftalarda Paraguay'da sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle tutuklanan ve hapse atılan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'ya bir kötü haber daha geldi. Kardeşiyle birlikte hapiste yatan Ronaldinho, bir süre ziyaretçilerle görüşemeyecek.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Ronaldinho'nun 6 Mart'tan beri Paraguay'da bulunduğu hapishane yönetimi ülkede artan corona virüsü vakaları sonrası avukatlar dışında ziyaretçi kabul etmeme kararı aldı. Bu arada ülkedeki yargı faaliyetlerinin askıya alınma süresi de 12 Nisan'a kadar uzatıldı. Böylece Ronaldinho'nun hapisten çıkabilme süresi de uzamış oldu.
Bilindiği gibi daha önce Brezilyalı efsane isim mahkemeye kefaretle serbest kalmak için 1.6 milyon Euro önermiş ancak bu teklifi reddedilmişti. Eski süperstar geçtiğimiz günlerde 40. yaşını da hapiste kutlamıştı.
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