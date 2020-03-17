17 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: EURO 2020'yi ertelemek tek seçeneğimizdi

UEFA Başkanı açıkladı! EURO 2020'yi ertelemek tek seçeneğimizdi
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

Başkanı , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 1 yıl ertelendiğini açıkladı. Organizasyonun 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Ceferin, yaptığı açıklamada "'yi ertelemek, yerel lig ve kulüpler düzeyindeki diğer uluslararası turnuvalarda sezonu bitirebilmek için de tek seçeneğimizdi." ifadelerini kullandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. 'nın bugün telekonferans vasıtasıyla 55 üye federasyon ile yaptığı toplantının ardından tüm organizasyonlarını durdurma kararı aldı ve 'yi 1 yıl erteledi.

Alınan kararların arından açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı , "Taraftarların, personelin ve oyuncuların sağlığı bizim bir numaralı önceliğimiz olmalı ve bu ruhla UEFA, yarışmaların bu sezonu güvenli bir şekilde tamamlayabilmeleri için bir dizi seçenek düzenledi. Avrupa futbolundaki meslektaşlarımın tepkisinden gurur duyuyorum. Gerçek bir işbirliği ruhu vardı, herkes en iyi sonucu elde etmek için bir şeyleri feda etmek zorunda olduklarını kabul etti" dedi.

"Hayati fonların etkilenmemesi için elimizden geleni yapacağız"

Ceferin, "Avrupa futbolunun yönetim organı olarak UEFA'nın bu süreci yönetmesi ve fedakarlık yapması önemliydi. EURO 2020, UEFA için büyük bir maliyete sahiptir, ancak 55 ülkemizde kadın futbolu ve futbolun gelişimi için hayati fonların etkilenmemesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Dayanışma ve birlik gösterdik"

Bugünkü çalışmalar için tüm paydaşlara teşekkür eden Ceferin, "55 ulusal federasyon, başkanları ve genel sekreterleri ile yürütme komitesindeki meslektaşlarıma destek ve akıllıca kararları için gönülden teşekkür ederim. İnce detaylar önümüzdeki haftalarda ele alınacak, ancak temel ilkeler üzerinde anlaşmaya varıldı ve bu ileriye doğru atılmış önemli bir adım. Hepimiz sorumlu liderler olduğumuzu gösterdik. Dayanışma ve birlik gösterdik" ifadelerini kullandı.

Yeni tarih 11 Haziran - 11 Temmuz 2021

Ceferin, UEFA EURO 2020'nin 12 Haziran - 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında Avrupa'da on iki şehirde gerçekleşmesinin planlandığını hatırlatarak, "Önerilen yeni tarihler 11 Haziran - 11 Temmuz 2021'dir. UEFA mevcut bilet sahiplerine 2021 turnuvasında biletlerinin ve paketlerinin değerini tam olarak iade edilecektir. Önümüzdeki ay içinde, geri ödeme süreci hakkında daha fazla bilgi iletilecektir" dedi.

EURO 2020 ertelendi! İşte turnuvanın oynanacağı yeni tarih haberin devamı

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