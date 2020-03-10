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Sassuolo 3-0 Brescia | MAÇ SONUCU
Giriş Tarihi: 10.03.2020
İtalya Serie A'da 26. haftanın karşılaşmasında Sassuolo Brescia'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini Francesco Caputo (2) ve Jeremie Boga'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Sassuolo Brescia'yı ağırladı. Ev sahibi ekip 45. dakikada Francesco Caputo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla kapattı.
61. dakikada tekrar sahneye çıkan Caputo, farkı ikiye çıkardı. 74'te ise Jeremie Boga takımının son golünü attı ve karşılaşma 3-0'lık skorla sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Sassuolo puanını 32'ye çıkartırken Brescia ise 16 puanda kaldı.
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