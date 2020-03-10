10 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo 3-0 Brescia | MAÇ SONUCU

Sassuolo evinde rahat kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.03.2020

İtalya Serie A'da 26. haftanın karşılaşmasında 'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini (2) ve 'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 26. haftasında 'yı ağırladı. Ev sahibi ekip 45. dakikada 'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla kapattı.

61. dakikada tekrar sahneye çıkan Caputo, farkı ikiye çıkardı. 74'te ise takımının son golünü attı ve karşılaşma 3-0'lık skorla sona erdi.

Bu sonuçla birlikte puanını 32'ye çıkartırken ise 16 puanda kaldı.

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