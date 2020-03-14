İşte spor dünyasında koronavirüs testi pozitif çıkan isimler!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altında alan yeni tip koronavirüs (Covid-19), spor dünyasını da etkisini altına almaya devam ediyor. Avrupa'nın birçok liginde maçlar askıya alınırken, ülkemizde de nisan ayı sonuna kadar maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi. Bu gelişmelerin yanında koronavirüs vakaları, profesyonel sporcuları da etkisi altına almaya devam ediyor. İşte şu ana kadar koronavirüse yakalandığı tespit edilen sporcu ve teknik adamlar...