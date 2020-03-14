14 Mart 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte spor dünyasında koronavirüs testi pozitif çıkan isimler!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altında alan yeni tip koronavirüs (Covid-19), spor dünyasını da etkisini altına almaya devam ediyor. Avrupa'nın birçok liginde maçlar askıya alınırken, ülkemizde de nisan ayı sonuna kadar maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi. Bu gelişmelerin yanında koronavirüs vakaları, profesyonel sporcuları da etkisi altına almaya devam ediyor. İşte şu ana kadar koronavirüse yakalandığı tespit edilen sporcu ve teknik adamlar...

Giriş Tarihi: 14.03.2020 20:35 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 20:52
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İşte spor dünyasında koronavirüs testi pozitif çıkan isimler!

Avrupa'da koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken futbolcular da bu salgından etkilenmeye başladı. Juventus forması giyen Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından İtalya'dan ikinci haber Sampdoria takımında forma giyen Gabbiadini'den geldi. Ayrıca yine Juventus forması giyen Dybala'nın da virüse yakalandığı iddia edildi.

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İşte spor dünyasında koronavirüs testi pozitif çıkan isimler!

CRISTIANO RONALDO KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Annesinin tedavisi için bir süredir Portekiz'de bulunan Cristiano Ronaldo'nun da takım arkadaşı Rugani ile temas etmesi nedeniyle özel villasında kendisini karantinaya aldığı belirtilmişti. Daha sonra Portekiz Sağlık Bakanlığı, Ronaldo ve ailesinde koronavirüs belirtisinin olmadığını açıklamıştı.

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İşte spor dünyasında koronavirüs testi pozitif çıkan isimler!

MENDY'DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMEDİ

Premier Lig'de son iki sezonun şampiyonu Manchester City'de Benjamin Mendy koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mendy'nin akrabası koronavirüs belirtileri gösterdiği için hastaneye kaldırıldı. Bu nedenle Mendy takımdan uzaklaştırıldı. Fakat Mendy'nin sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

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İşte spor dünyasında koronavirüs testi pozitif çıkan isimler!

SAMPDORIA 4 FUTBOLCUNUN DAHA KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden U.C. Sampdoria Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Gabbiadini'den sonra 4 oyuncu da daha koronavirüs teşhisi konulduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gabbiadini'den sonra Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina ve Morten Thorsby'nin sonuçlarının pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını belirtti.

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İşte spor dünyasında koronavirüs testi pozitif çıkan isimler!

SAMPDORIA'DA 6'INCI VAKA

Sampdoria'da 6. koronavirüs vakası... Gabbiadini'nin ardından 4 futbolcusunda daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Sampdoria'da bir isim daha koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada 22 yaşındaki Fabio Depaoli'nun testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

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