08 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley 1-1 Tottenham l MAÇ SONUCU

Tottenham 1 puana razı oldu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.03.2020

İngiltere 'de Tottenham, deplasmanda karşılaştığı ile 1-1 berabere kaldı. , Tottenham formasıyla Premier Lig'de 50. golünü attı.

Tottenham, ligin 29. haftasında 'nin konuğu oldu. Ev sahibi ekip, 13. dakikada Chris Wood'un attığı golle öne geçti. Tottenham'da , 50. dakikada penaltıdan ağları sarsarak maçın skorunu belirledi: 1-1

Alli, Tottenham formasıyla 'de 50. golünü attı. Bu sonuçla konuk ekip puanını 41'e, Burnley ise 39'a çıkardı.

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