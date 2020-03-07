Burnley 1-1 Tottenham l MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, deplasmanda karşılaştığı Burnley ile 1-1 berabere kaldı. Dele Alli, Tottenham formasıyla Premier Lig'de 50. golünü attı.

Tottenham, ligin 29. haftasında Burnley'nin konuğu oldu. Ev sahibi ekip, 13. dakikada Chris Wood'un attığı golle öne geçti. Tottenham'da Dele Alli, 50. dakikada penaltıdan ağları sarsarak maçın skorunu belirledi: 1-1

Alli, Tottenham formasıyla Premier Lig'de 50. golünü attı. Bu sonuçla konuk ekip puanını 41'e, Burnley ise 39'a çıkardı.

DİĞER