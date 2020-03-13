13 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Emiliano Sala'nın ölümü hakkında şok detay!

Emiliano Sala'nın ölümü hakkında şok detay!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.03.2020

Arjantinli santrfor 'nın da içinde bulunduğu uçak kazasında pilotun ticari uçak sürme lisansı olmadığı ortaya çıktı. Kazayı inceleme altına alan İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Biriminden (AAIB) yapılan açıklamaya göre, Sala'nın öldüğü uçak kazasında hayatını kaybeden pilot David Ibbotson'un gece uçuşu yapmak için yeterli tecrübesi ve ticari uçak sürme lisansının olmadığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca uçağın da ticari çalışma lisansının olmadığı belirtildi.

Pilot Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak 2019'da 'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e seyir halindeyken 'nde kaybolmuştu.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.


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