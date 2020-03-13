2021 Afrika Uluslar Kupası elemeleri ve CONCACAF organizasyonları koronavirüs nedeniyle ertelendi

2021 Afrika Uluslar Kupası eleme müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi. Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu da (CONCACAF), koronavirüs nedeniyle 1 ay boyunca bütün organizasyonlarını askıya aldı.

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında eleme müsabakalarının bir sonraki duyuruya kadar ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Elemelerde üçüncü ve dördüncü hafta müsabakaları, 25-31 Mart tarihlerinde yapılacaktı. Yeni maç takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.

CONCACAF ORGANİZASYONLARI DA ERTELENDİ

CONCACAF'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkeler arasındaki seyahat kısıtlamaları ve halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi için bütün organizasyonların 30 gün boyunca iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, iptal edilen organizasyonların geleceği ile alakalı kararların ilerleyen günlerde verileceği belirtildi.

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