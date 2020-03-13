13 Mart 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA'dan flaş karar! Maçlar ertelendi...

UEFA'dan flaş karar! Maçlar ertelendi...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 Giriş Tarihi: 13.03.2020

, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını erteledi.

, gelecek hafta Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Gençlik Ligi'nde oynanacak maçlar ile yapılacak kura çekimlerinin korona virüsü salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

UEFA, korona virüs salgını nedeniyle aldığı kararları resmi internet sitesinden açıkladı. UEFA, bu kapsamda Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 17 ve 18 Mart'ta oynayacak karşılaşmaları, 9 Mart oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu müsabakalarını, 17 ve 18 Mart'taki UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final maçlarının ertelendiği duyuruldu.

Ayrıca 20 Mart'ta yapılması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi de ertelendi.

Bu maçların ne zaman yapılacağına ilişkin kararların daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

Bu arada UEFA, 17 Mart Salı korona virüs tehlikesini konuşmak üzere toplantı yapacak.

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