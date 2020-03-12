12 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA EURO 2020'yi 17 Mart'ta konuşacak

UEFA resmen duyurdu! EURO 2020...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

, Avrupa futbolunun tüm paydaşlarını 'ta koronavirüs konusunda alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplantıya davet etti.

Çin'de başlayan ve hızla Avrupa'da da yayılan koronavirüs (Covid-19) spor müsabakalarına sekte vurmaya devam ediyor. İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere Avrupa'da birçok spor organizasyonu iptal edilirken, 'dan federasyonlara çağrı geldi. Resmi bir açıklama yapan UEFA, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü pandemi olarak belirlemesinin ardından futbolda alınacak tedbirleri görüşmek üzere tüm üye federasyonları ve paydaşları 'ta video konferans toplantısına davet etti.

Açıklamada, yapılacak video konferansta UEFA de dahil olmak üzere tüm yur tiçi ve Avrupa yarışmalarının görüşüleceği ifade edildi. Toplantı sonrası ise detaylı açıklama yapılacak.

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