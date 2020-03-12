Çağlar Söyüncü'nün takımında koronavirüs şüphesi

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den yapılan açıklamada bazı oyuncuların koronavirüs belirtileri gösterdiği belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de Teknik Direktör Brendan Rogers açıklamalarda bulundu. Rogers, "Birkaç oyuncumuzda koronavirüs belirtileri mevcut ve bu oyuncular şu anda karantina altında" ifadelerini kullandı. Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü de forma giyiyor.

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