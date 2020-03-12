12 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Çağlar Söyüncü'nün takımında koronavirüs şüphesi

Çağlar Söyüncü'nün takımında koronavirüs şüphesi
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

ekibi 'den yapılan açıklamada bazı oyuncuların koronavirüs belirtileri gösterdiği belirtildi.

ekibi 'de Teknik Direktör Brendan Rogers açıklamalarda bulundu. Rogers, "Birkaç oyuncumuzda koronavirüs belirtileri mevcut ve bu oyuncular şu anda karantina altında" ifadelerini kullandı. Leicester City'de milli futbolcu de forma giyiyor.

UEFA o maçları koronavirüs nedeniyle erteledi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Koronavirüs Hollanda liglerini de vurdu Koronavirüs Hollanda liglerini de vurdu
UEFA o maçları koronavirüs nedeniyle erteledi! UEFA o maçları koronavirüs nedeniyle erteledi!
UEFA'dan EURO 2020 çağrısı! UEFA'dan EURO 2020 çağrısı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör